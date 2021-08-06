ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» разработало новые средства отображения информации для авиационной техники и авиадиспетчерских пунктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госвоенпрома, дисплейные авиационные модули и линейка мониторов для специалистов управления воздушным движением были представлены широкому кругу специалистов на 15-м Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021».

Среди новинок:

авиационный дисплейный модуль с диагональю экрана 20,1 дюйма и разрешением 1600х1200 точек. Модуль оснащается интерфейсами DisplayPort и RS-232. Изделие обеспечивает работоспособность в диапазоне температур окружающей среды от минус 55 до плюс 55 градусов Цельсия;

авиационный дисплейный модуль с размером экрана 2.4х2.4 дюйма (стандарт 3ATI). Предназначен для применения в составе авиационных резервных приборов, высотомерных приборов и других индикаторов типоразмера 3ATI;

авиационный дисплейный модуль на базе панорамной ЖК-панели, содержащей две области экрана с независимой адресацией. Разрешение экрана 2x1600x1200. Применение такого изделия позволяет повысить надежность комплекса путем резервирования информации.

Витебские специалисты продемонстрировали на своем стенде линейку мониторов для авиационных диспетчерских служб, вызвавших интерес посетителей авиасалона.

Модельный ряд мониторов включает в себя изделия с диагоналями от 24 до 43 дюймов.

Видеомониторы имеют низкий коэффициент пульсаций яркости подсветки (не более 5%), что позволяет обеспечить более комфортную работу, снижает утомляемость и общую нагрузку на оператора при длительной работе. При необходимости видеомониторы могут оснащаться сенсорным экраном, выносным пультом управления для расширения их функциональных возможностей. В видеомониторах имеется возможность регулировки параметров изделия по сети Ethernet по протоколу управления SNMP, а также установлен дублирующий источник питания для повышения надежности и отказоустойчивости изделия.

В условиях низких температур в изделиях обеспечивается подогрев ЖК-матрицы. Типовое значение пониженной рабочей температуры для выпускаемых дисплеев составляет минус 55ºС. В ряде изделий обеспечена пониженная рабочая температура минус 60ºС.

В конструкции авиационных дисплейных модулей КБ «Дисплей» применяет высококачественные светодиодные подсветки собственной разработки с уникальными оптическими, конструктивными и схемотехническими решениями. За счет них достигаются требуемые яркостные характеристики при сохранении высокой экономичности; глубокая регулировка яркости (соотношение максимального и минимального значения 10000:1 и более); реализация электрически включаемого режима совместимости с очками ночного видения. Ряд технических решений защищены патентами.

Очевидным свидетельством признания качества и надежности продукции ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей», ее востребованности на российском рынке ВВСТ является тот факт, что около 100 типов изделий предприятия включены в перечень серийно производимых и перспективных базовых средств вычислительной техники, утвержденный заместителем Министра обороны Российской Федерации, более 50 изделий включены в каталог предметов снабжения для федеральных государственных нужд Российской Федерации.