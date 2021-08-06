Валовая добавленная стоимость, созданная в отрасли, увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 7,3 процента и составила 6,1 млрд. рублей, а по удельному весу в структуре ВВП заняла 7,7 процента.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, основное влияние на темпы роста валовой добавленной стоимости оказывают доходы от оказания услуг связи.

В целом по республике доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций составили 2 млрд. 86 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 109,9 процента.

В первом полугодии 2021 года в отрасли сохранилась положительная динамика практически всех показателей, а также тенденция положительного влияния сектора «Информация и связь» на динамику ВВП страны.