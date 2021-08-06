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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1295 СЛУЧЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
17:04 06.08.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 августа 2021 года выросло до 451 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 451 тыс. 740 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 445 тыс. 890 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1277 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3513 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 491 тест. Всего в стране проведено 7 млн. 388 тыс. 584 теста.
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