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ЭКОНОМИКА РБ


ПОПЫТКИ КОНТРАБАНДЫ КОММЕРЧЕСКИХ ПАРТИЙ ТОВАРОВ В ТАЙНИКАХ БОЛЬШЕГРУЗОВ ПРЕСЕЧЕНЫ НА БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ


16:46 06.08.2021

Очередные факты незаконного перемещения коммерческих партий товаров водителями большегрузов установлены в пункте пропуска «Брузги».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, товары, которые пытались ввезти в тайниках кабин седельных тягачей, выявлены гродненскими таможенниками с применением инспекционно-досмотрового комплекса.В одном случае за обшивкой кабины и пластиковыми нишами обнаружена парфюмерия, сменные кассеты для бритья и стилусы общей стоимостью порядка 14 тыс. рублей.

В другом большегрузе перемещались предметы белья, в ненадлежащих условиях находились продукты питания – из пустотелого пространства между металлической стенкой кабины и ее декоративной обшивкой извлечено 217 палок испанской колбасы весом порядка 40 кг.

Незаконно перемещаемый товар и седельные тягачи изъяты как средства совершения административных правонарушений до решения суда. В отношении водителей большегрузов, а это жители Гродно, таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст.15.1 КоАП Республики Беларусь.

Общая стоимость товара и транспортных средств составила более 190 тыс. рублей.
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