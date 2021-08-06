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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
14:52 06.08.2021
Компания МТС в июле нынешнего года успешно прошла аудит по соответствию внутрикорпоративной системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2015.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, мобильный оператор получил новый сертификат, соответствующий требованиям международных стандартов серии ISO. По результатам аудита МТС получил заключение об успешном функционировании системы менеджмента качества в компании. Эксперты-аудиторы органа по сертификации дали высокую оценку с точки зрения современных подходов и тенденций в области управления процессами, продуктами и услугами.
Система менеджмента качества МТС позволяет мобильному оператору поддерживать высокий уровень предоставления услуг, а также соответствовать ожиданиям потребителей, персонала, инвесторов и партнеров.
Свой первый сертификат соответствия системы менеджмента качества компания МТС получила в 2007 году. Впоследствии мобильный оператор подтверждал его, продолжая работать над совершенствованием системы управления, соответствуя возросшим требованиям СТБ ISO 9001-2015.
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