Экономическим судом Могилевской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении СООО «З», которое выразилось в совершении действий, являющихся запрещенной предпринимательской деятельностью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, согласно протоколу об административном правонарушении СООО «З» в лице директора Ш. в период с 01.04.2021 по 03.06.2021 в административном здании СООО «З», расположенном в Могилеве, не являясь резидентом Парка высоких технологий, осуществляло предпринимательскую деятельность, которая в соответствии с п.2.6 Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 №8 (в редакции Декрета от 18.03.2021 №1) «О развитии цифровой экономики» (далее-Декрет №8) является запрещенной. В частности, директор СООО «З» Ш, используя свои должностные полномочия, дал указание системному администратору предприятия установить в серверном помещении административного здания 17 видеокарт, 4 материнских платы и 7 блоков питания, а также изготовить и настроить из них майнинг-фермы для добычи криптовалюты, подключив их к электросети и сети Интернет СООО «З». Для охлаждения оборудования был приобретен вентилятор за счет СООО «Б» и установлен в серверной по указанию директора Ш. От данной деятельности получен доход в размере 1,42 Ethereum (что по состоянию на 04.06.2021 составило 4 046 долларов США).

Правонарушение правоохранительным органом квалифицировано по части 3 статьи 13.3 КоАП. В качестве меры обеспечения административного процесса правоохранительным органом арестовано и изъято имущество (17 видеокарт, 4 материнских платы, 7 блоков питания, 1 свич) на общую сумму 56 000 руб., принадлежащее СООО «З».

Директор СООО «З» в судебном заседании признал вину. Вместе с тем утверждал, что деятельность по майнингу осуществлял как физическое лицо. Пояснил, что договор аренды помещения (серверной) с условиями возмещения всех затрат своевременно не успел оформить. Текст договора был составлен только 03.06.2021. Все заработанные 1,42 Ethereum находятся до настоящего времени в личном интернет-кошельке Ш. Также он утверждал, что оборудование для майнинга приобрел за личные средства.

Как следует из протокола опроса системного администратора, по поручению директора Ш. из оборудования (в частности видеокарт) в марте 2021 года он собрал четыре майнинговые фермы, которые были установлены в серверной на первом этаже административного здания СООО «З». Через мобильное приложение «Jaxx» он помог директору создать криптокошелек, данные которого были внесены в майнинг-ферму. 15 мая 2021 года его заработная плата была увеличена на 120 рублей за выполненную работу по установке майнинг-ферм.

По протоколу осмотра места совершения административного правонарушения в серверной СООО «З» находилось на металлических постаментах оборудование, состоящее из блоков питания в количестве 7 штук, материнских плат в количестве 4 штук, видеокарт в количестве 17 штук, свича в количестве 1 штуки. Оборудование подключено к электросети и сети Интернет СООО «З», что подтверждается также и сообщениями Могилевского филиала «Могилевский узел электросвязи», РУП «Белтелеком» и филиалом «Могилевские электрические сети» РУП «Могилевэнерго». В серверной также находилась вытяжка-вентилятор (для охлаждения оборудования).

Согласно товарной накладной от 20.04.2021 СООО «З» приобрело у ИП Щ. вентилятор центробежный общей стоимостью 378,24 руб.

Данные доказательства подтверждают, что среда передачи данных, оборудование и средства для добычи цифровых знаков принадлежат СООО «З».

По информации ГУ «Администрация парка высоких технологий» СООО «З» не является резидентом Парка высоких технологий.

Совокупность вышеуказанных доказательств свидетельствует об осуществлении СООО «З» деятельности по майнингу без наличия специального статуса – статуса резидента Парка высоких технологий.

Доводы директора Ш. о том, что он осуществлял майнинг как физическое лицо не нашли своего подтверждения.

Кроме того, суд полагал, что оформление криптокошелька произведено на имя Ш. только потому, что директор СООО «З» из консультаций системного администратора достоверно знал, что данная деятельность для юридических лиц является незаконной. Заявление Ш. о приобретении оборудования для майнинга за личные денежные средства в судебном заседании не подтвердилось. Соответствующие доказательства (договор купли-продажи или товарно-транспортные накладные, кассовые чеки и т.д.) в материалы дела не представлены.

С учетом всех обстоятельств дела суд подверг СООО «З» административному взысканию в виде штрафа в размере 500 базовых величин, что составляет 14 500 руб. с конфискацией в доход Республики Беларусь: дохода в размере 1,42 Ethereum (что по состоянию на 04.06.2021 составляло 4 046 долларов США), находящегося в криптокошельке, зарегистрированном на имя Ш; орудий и средств совершения административного правонарушения - имущества (17 видеокарт, 4 материнских платы, 7 блоков питания, 1 свич) на общую сумму 56 000 руб.

Постановление о наложении административного взыскания не обжаловалось, вступило в законную силу.