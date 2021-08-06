В базу данных налоговой службы по состоянию на 01.07.2021 загружено более 200 тысяч объектов транспортных средств физических лиц, состоящих на учете в инспекциях МНС Могилевской области. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре ИМНС по Могилевской области.

В Личном кабинете плательщика введен в эксплуатацию электронный сервис «Сведения о транспортных средствах» в котором по состоянию на 1 января 2021 г. размещена информация обо всех находящихся в собственности физических лиц транспортных средствах, за исключением транспортных средств, выпущенных ранее 1992 г., зарегистрированных за физическими лицами в Государственной автомобильной инспекции МВД, вне зависимости от того, является ли транспортное средство объектом налогообложения транспортным налогом, истек ли срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина, а также находится ли транспортное средство в угоне.

В настоящее время электронный сервис доступен пользователям, авторизированным в «Личном кабинете плательщика» либо в мобильном приложении как физическое лицо. В ближайшей перспективе аналогичный сервис будет размещен и для плательщиков — юридических лиц.

У физических лиц, желающих получить доступ к Личному кабинету, появилась возможность сделать это без посещения налоговой инспекции. Для регистрации используется программный комплекс межбанковской системы идентификации (МСИ). Пройти регистрацию в Личном кабинете посредством МСИ могут физические лица, не имеющие учетной записи в Личном кабинете плательщика на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и состоящие на учете в налоговых органах.