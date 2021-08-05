В Беларуси за 7 месяцев 2021 года зарегистрировано 25477 субъектов хозяйствования (5511 юридических лиц и 19966 индивидуальных предпринимателей)

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, в Брестской области зарегистрировано 436 юридических лиц и 2665 индивидуальных предпринимателей; в Витебской области – 343 юридических лица и 1835 индивидуальных предпринимателей; в Гомельской области – 404 юридических лица и 2268 индивидуальных предпринимателей; в Гродненской области – 343 юридических лица и 2439 индивидуальных предпринимателей; в Минской области – 921 юридическое лицо и 3403 индивидуальных предпринимателя; в Могилевской области – 336 юридических лиц и 1948 индивидуальных предпринимателей; в городе Минске – 2689 юридических лиц и 5408 индивидуальных предпринимателей.

Национальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период было зарегистрировано 39 юридических лиц.

При этом в отношении 21010 субъектов хозяйствования (5680 юридических лиц и 15330 индивидуальных предпринимателей) начата процедура ликвидации (прекращения деятельности).