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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 25,4 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ


12:00 06.08.2021

В Беларуси за 7 месяцев 2021 года зарегистрировано 25477 субъектов хозяйствования (5511 юридических лиц и 19966 индивидуальных предпринимателей)

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, в Брестской области зарегистрировано 436 юридических лиц и 2665 индивидуальных предпринимателей; в Витебской области – 343 юридических лица и 1835 индивидуальных предпринимателей; в Гомельской области – 404 юридических лица и 2268 индивидуальных предпринимателей; в Гродненской области – 343 юридических лица и 2439 индивидуальных предпринимателей; в Минской области – 921 юридическое лицо и 3403 индивидуальных предпринимателя; в Могилевской области – 336 юридических лиц и 1948 индивидуальных предпринимателей; в городе Минске – 2689 юридических лиц и 5408 индивидуальных предпринимателей.

Национальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период было зарегистрировано 39 юридических лиц.

При этом в отношении 21010 субъектов хозяйствования (5680 юридических лиц и 15330 индивидуальных предпринимателей) начата процедура ликвидации (прекращения деятельности).
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