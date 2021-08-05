В Брестской области зарегистрировано 75 организаций - резидентов свободной экономической зоны «Брест», их количество увеличилось на 1 по сравнению с началом года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Брестской области, за январь-июль 2021 года резидентами СЭЗ «Брест» обеспечено поступление налоговых платежей в размере 27,9 млн. рублей, что составляет 2,4 процента в доходах области. К уровню семи месяцев прошлого года их поступления возросли в 1,7 раза в сопоставимых ценах.