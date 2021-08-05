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ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ ЗА ИЮЛЬ НА 0,4%, И СОСТАВИЛИ 7,4 МЛРД. ДОЛЛАРОВ США


09:41 06.08.2021

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, составили 7 442,4 млн. долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за июль 2021 года золотовалютные резервы выросли на 33,0 млн. долларов США (на 0,4 процента) после снижения в июне на 353,7 млн. долларов США (на 4,6 процента).

Рост уровня золотовалютных резервов в июле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, поступлением иностранной валюты в бюджет, а также увеличением стоимости монетарного золота.

В июле 2021 года Правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 427 млн. долларов США.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6,0 млрд. долларов США.
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