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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ЮСТИЦИИ 19 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БЕРЕСТОВИЦЕ
09:29 06.08.2021
Министр юстиции Слижевский Олег Леонидрвич 19 августа проведет выездной приём граждан в Берестовицком районном исполнительном комитете (г.п. Большая Берестовица, пл. Ратушная, 1, 2-й этаж, каб. 12.) по вопросам, относящимся к компетенции Минюста.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, прием граждан пройдет с 12.00 до 13.00 час. Предварительная запись на приём будет осуществляться через Берестовицкий райисполком по телефону 8 (01511) 2 21 77.
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