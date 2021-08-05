ЭКОНОМИКА РБ

МИНИСТР ЮСТИЦИИ 19 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БЕРЕСТОВИЦЕ

09:29 06.08.2021 Министр юстиции Слижевский Олег Леонидрвич 19 августа проведет выездной приём граждан в Берестовицком районном исполнительном комитете (г.п. Большая Берестовица, пл. Ратушная, 1, 2-й этаж, каб. 12.) по вопросам, относящимся к компетенции Минюста. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, прием граждан пройдет с 12.00 до 13.00 час. Предварительная запись на приём будет осуществляться через Берестовицкий райисполком по телефону 8 (01511) 2 21 77.