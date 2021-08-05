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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ОКАЗЫВАЮТ 190 ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ


18:00 05.08.2021

В Беларуси по состоянию на 1 июля 2021 года услуги электросвязи оказывают 190 операторов электросвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, в первом полугодии 2021 года продолжалось развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Беларусь.

В результате выполнения мероприятий по строительству и модернизации сетей электросвязи были достигнуты следующие результаты. Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет составило 3,273 млн. Количество абонентов IP-телевидения составило 2,34 млн. Количество абонентов, подключенных к мультисервисной IMS-платформе составило 3,67 млн. Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 47,2 тыс. и составило 2,79 млн. Ширина внешнего канала для доступа в сеть Интернет увеличилась с начала года на 277 Гбит/с и составила 2160 Гбит/с. Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи по итогам первого полугодия 2021 г. составляет 11,696 млн.

Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 99,3 % территории республики, а третьего поколения (3G) – на 98,4 %.

Охват населения и территории республики услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE увеличился и на 1 июля 2021 года составил 95 % и 58,6 % соответственно.
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