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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1143 СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


17:29 05.08.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 августа 2021 года выросло до 450 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 450 тыс. 445 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 444 тыс. 613 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1196 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3503 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 890 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 370 тыс. 093 теста.

Более 1,427 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,065 млн. человек прошли полный курс вакцинации.
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