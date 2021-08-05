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ЭКОНОМИКА РБ
ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ «МТС ID» ВНЕДРЕНА В СИСТЕМЕ «1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ 8»
16:52 05.08.2021
Корпоративные клиенты МТС получили возможность ставить электронную цифровую подпись (ЭЦП) в программе «1С: Документооборот 8» компании «МиСофт НВП».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, электронный документ, подписанный через сервис оператора, имеет ту же юридическую силу, что и подпись на бумажном документе. Все свои действия абонент подтверждает SMS-сообщениями с личным PIN-кодом, а безопасность операций обеспечивает криптографический ключ.
Подписание электронного документа производится через специальную SIM-карту с функциями ЭЦП, зарегистрированную на сервисе «МТС ID». Идентификация личности и подпись осуществляются через SMS-сообщения и ввод личного PIN-кода ЭЦП на телефоне абонента. Для того чтобы подписать документ с помощью ЭЦП «МТС ID» в программе «1С: Документооборот 8», нужно выбрать необходимый документ, нажать кнопку «Подписать» и следовать инструкции.
Мобильная ЭЦП от МТС ранее была реализована в ряде других систем электронного документооборота. Среди них: «Канцлер», MobileDoc, «Электронное дело», Directum Solo и «МТС SmartDoc».
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