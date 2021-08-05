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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЮТ ТАРИФЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В СРЕДНЕМ НА 5-15%
16:06 05.08.2021
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличены в среднем на 5-15 процентов в зависимости от вида сообщения.
МАРТ принято постановление от 9 июля 2021 г. № 51 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 82», которое предусматривает установление новых тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, при этом фактическое увеличение стоимости проезда по конкретному маршруту зависит от расстояния перевозки. Так, например, стоимость проезда пассажиров поездами: региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Беларусь увеличится на 6 копеек, Минск-Пассажирский-Молодечно – на 17 копеек; региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Орша увеличится на 43 копейки, Минск-Пассажирский-Бобруйск – на 35 копеек,
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. При этом они не зависят от расстояния перевозки. Таким образом, тарифы на проезд пассажиров на поездах городских линий в пределах одного тарифного пояса увеличены на 15 копеек и в пределах двух тарифных поясов – на 30 копеек.
Например, стоимость проезда пассажиров поездами: городских линий по направлению Минск-Пассажирский-Городище увеличится на 15 копеек (в пределах одного тарифного пояса), по направлению Минск-Пассажирский-Красное Знамя – на 30 копеек (в пределах двух тарифных поясов).
Решение о пересмотре тарифов в вышеуказанных размерах принято в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2021 году («Тарифная тетрадь») в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.
В настоящее время уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом крайне низок – не достигает 14 процентов. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется.
Увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз производилось в декабре 2020 г.
Постановлением также предусмотрено установление Порядка пересмотра тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.
Порядком определены периодичность пересмотра тарифов, а также критерии и методы, на основании которых МАРТ принимает решение об изменении тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров Среди критериев, которыми будет руководствоваться МАРТ при пересмотре тарифов – изменение расходов перевозчика, динамика изменения доходов населения, уровень тарифов на перевозки пассажиров конкурирующим видом транспорта – автомобильным.
Планируется, что в дальнейшем увеличение тарифов будет осуществляться в соответствии с вышеуказанным Порядком.
Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.
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