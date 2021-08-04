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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ГОСОРАНИЗАЦИЯМИ В БЕЛАРУСИ - 93%


14:51 05.08.2021

В Беларуси для оценки эффективности деятельности государственных организаций по оказанию услуг, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и административных процедур функционирует портал рейтинговой оценки (качество-услуг.бел).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, сегодня возможностями портала рейтинговой оценки пользуются уже более 38,6 тысяч человек, зарегистрировано в качестве объектов оценки 13 618 организаций. Как положительный результат проводимой работы наблюдается значительное увеличение количества оценок граждан с 74 516 в 2020 году до 151 395 в первом полугодии 2021 года. Средний уровень удовлетворенности качеством оказания услуг в Республике Беларусь – 93 %.

Доступность таких решений для граждан Республики Беларусь позволяет выстроить конструктивный диалог между государством и населением, учитывать мнение каждого, оперативно реагировать на проблемные ситуации и принимать взвешенные управленческие решения.

Функциональные возможности портала постоянно развиваются. По результатам проводящихся в настоящее время работ с 2022 года его пользователям будут представлены: новая версия портала (обновленный современный дизайн, структура портала); функции по формированию более детальных отчетов и аналитики по результатам оценкам гражданами деятельности организаций; функция для генерации QR-кодов для профилей объектов оценки, которые могут быть размещены на сайтах организаций и в местах обслуживания населения; дополнительные способы регистрации внешних пользователей через социальные сети; интерактивные форматы обратной связи с пользователями портала.
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