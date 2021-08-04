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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРОЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУЖДЕНО 2 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ И ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТ «В КОНВЕРТАХ»
13:52 05.08.2021
Прокуратура Гродненской области по материалам проверки управления ДФР КГК по Гродненской области возбудила два уголовных дела в отношении двух директоров предприятий, которым инкриминировано злоупотребление служебными полномочиями, выразившееся в выплате заработной платы «в конвертах» и уклонении от уплаты обязательных взносов на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Гродненской области, сгласно материалам дела руководитель ОДО, специализирующегося на производстве и реализации изделий из ПВХ на территории Беларуси (филиалы компании в разные периоды работали в 27 городах республики), а также руководитель ООО, занятого в сфере розничной торговли запасными частями к автомобилям, длительное время скрывали от налогообложения часть доходов от продажи товаров.
При этом им инкриминирована выплата сотрудникам организаций заработной платы наличными денежными средствами без отражения ее суммы по бухгалтерскому учету в размере не менее 352 тыс. рублей и 81 тыс. рублей соответственно.
Такие противоправные действия повлекли наступление тяжких последствий в виде неуплаченных отчислений в ФСЗН на 123,2 тыс. рублей по линии ОДО и 28,4 тыс. рублей по линии ООО.
Кроме того, для уклонения от уплаты сумм налогов и сборов подозреваемые давали негласное указание подчиненным о сокрытии части выручки, полученной в наличной форме от клиента, которая не проводилась по кассовому суммирующему аппарату, не отражалась по бухгалтерскому и налоговому учетам.
Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.424 УК Республики Беларусь.
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