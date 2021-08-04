Прокуратура Гродненской области по материалам проверки управления ДФР КГК по Гродненской области возбудила два уголовных дела в отношении двух директоров предприятий, которым инкриминировано злоупотребление служебными полномочиями, выразившееся в выплате заработной платы «в конвертах» и уклонении от уплаты обязательных взносов на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Гродненской области, сгласно материалам дела руководитель ОДО, специализирующегося на производстве и реализации изделий из ПВХ на территории Беларуси (филиалы компании в разные периоды работали в 27 городах республики), а также руководитель ООО, занятого в сфере розничной торговли запасными частями к автомобилям, длительное время скрывали от налогообложения часть доходов от продажи товаров.

При этом им инкриминирована выплата сотрудникам организаций заработной платы наличными денежными средствами без отражения ее суммы по бухгалтерскому учету в размере не менее 352 тыс. рублей и 81 тыс. рублей соответственно.

Такие противоправные действия повлекли наступление тяжких последствий в виде неуплаченных отчислений в ФСЗН на 123,2 тыс. рублей по линии ОДО и 28,4 тыс. рублей по линии ООО.

Кроме того, для уклонения от уплаты сумм налогов и сборов подозреваемые давали негласное указание подчиненным о сокрытии части выручки, полученной в наличной форме от клиента, которая не проводилась по кассовому суммирующему аппарату, не отражалась по бухгалтерскому и налоговому учетам.

Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.424 УК Республики Беларусь.