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ЭКОНОМИКА РБ


ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО ДНЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ


12:40 05.08.2021

Отдел международной технической помощи Минэкономики Беларуси и Центр международной технической помощи Европейского союза в Беларуси с 1 сентября 2021 г. по 31 декабря 2022 г. возобновляют проведение единого дня консультаций по вопросам международной технической помощи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, консультации по вопросам МТП, в том числе подготовки, регулирования и реализации проектов (программ) МТП будут проводиться каждый вторник по предварительной записи с 9.00 до 13.00 по адресу: г.Минск, ул.Кальварийская, д.1, каб.707.

Консультации не проводятся по:

документам, ранее направленным на рассмотрение в Минэкономики в соответствии с требованиями постановления Совмина от 21 ноября 2003 г. № 1522 «О некоторых мерах по реализации Указа от 22 октября 2003 г. № 460»;

обращениям, направленным в Минэкономики в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц»;

документам, ранее направленным в Центр международной технической помощи Европейского союза в Беларуси.

Подробная информация о проведении дня консультаций будет размещена до 1 сентября на официальном сайте Министерства экономики (в разделе «Международное техническое сотрудничество» – «День консультаций») (http://economy.gov.by/ru/den-konsult-ru/) и Центра международной технической помощи Европейского союза в Республике Беларусь. (http://cu4eu.by/)
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