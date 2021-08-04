В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-июнь 2021 года составила 162,5 млн. рублей, что составило 17% удельного веса в доходах бюджета области. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре ИМНС по Витебской области.

Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Республики Беларусь объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Республики Беларусь.

Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.