|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ АКЦИЗОВ СОСТАВИЛА 162,5 МЛН. РУБЛЕЙ
12:06 05.08.2021
В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-июнь 2021 года составила 162,5 млн. рублей, что составило 17% удельного веса в доходах бюджета области. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре ИМНС по Витебской области.
Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Республики Беларусь объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Республики Беларусь.
Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2021
Курсы в банках
на 05.08.2021
Конвертация в банках
на 05.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте