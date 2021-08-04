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ЭКОНОМИКА РБ


В БАРАНОВИЧСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ


11:06 05.08.2021

В Барановичском онкологическом диспансере введен в эксплуатацию кабинет компьютерной томографии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, рентгеновский компьютерный томограф Revolution Evo закуплен по проекту Минздрава Беларуси и Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь». Это новейшая, 64/128-срезовая, модель этого семейства компьютеров, которая позволяет получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения.

По словам заместителя министра здравоохранения Дмитрия Чередниченко, «финансовые средства, которые государство вкладывает в развитие медицины, велики, но они окупают себя: ничто не может быть дороже здоровья и жизни людей. Та четверть миллиметра патологических изменений и новообразований, которые способен увидеть этот аппарат, помогут точно диагностировать и правильно лечить пациента».

Сейчас КТ работает в тестовом режиме. Обследование пациентов здесь планируют начать через две-три недели, после обучения специалистов.
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