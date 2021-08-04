Достичь показателей нынешней пятилетки можно лишь за счет максимальной загрузки мощностей и сбыта. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко журналистам, отвечая на вопрос журналистов по поводу утвержденной президентом Программы социально-экономического развития на 2021–2025 годы.

Программой по результатам 5 лет предусмотрен рост ВВП в 1,2 раза, зарплаты – в 1,5–2 раза. По словам премьер-министра, такие темпы могут быть достигнуты за счет максимальной загрузки мощностей и сбыта. Сейчас многие сектора экономики развиваются достаточно динамично за счет роста внутреннего спроса. Там рост производства доходит до трети уровня прошлого года. Но это конъюнктурные факторы. Возможно, ситуация изменится. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Совмина.

Что касается реального сектора экономики, то, по словам Головченко, сейчас главное – добиться отдачи от инвестпроектов, реализованных в прошлой пятилетке.

«Эта пятилетка должна стать инвестиционной. Мы продолжим вкладывать точечно в те объекты, которые нуждаются в модернизации, и будем добиваться реализации бизнес-планов, которые были осуществлены в прошлой пятилетке», - отметил премьер.

Напомним, на прошлой неделе был подписан Указ №292, которым утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы – ее основные положения были одобрены шестым Всебелорусским народным собранием. Документ определил цели, задачи, приоритетные направления социально-экономического развития страны на пятилетие, меры по их реализации, целевые индикаторы развития отраслей, сфер экономики и регионов, а также ожидаемые результаты. Главной целью программы выбрано обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека. Итогом ее выполнения станет качественно новый уровень экономического развития государства и, соответственно, благосостояния и качества жизни людей.