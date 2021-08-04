|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗА I-ОЕ ПОЛУГОДИЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ПОСТУПЛЕНИЕ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ БОЛЕЕ 2,6 МЛРД. БЕЛ РУБ. ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
17:05 04.08.2021
Минская региональная таможня обеспечила поступление в республиканский бюджет за I полугодие 2021 г. более 2,6 млрд. руб (1027,67 млн. долларов США). Такие данные были озвучены в ходе совещания по итогам работы за первое полугодие 2021 года Минской региональной таможни (МРТ).
Начальник Минской региональной таможни Сергей Иванов сообщил о том, как сработала таможня в I полугодии 2021 года. Отмечено, что доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 1 часа, составила 54 % при доведённом показателе в 36 %. А вот доля партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 5 минут, составила 72 % (1 полугодие 2020 г. – 71%). Начальник обратил внимание на совершение таможенных операций в отношении экспортных и импортных партий товаров: количество экспортных деклараций на товары составило 64 948, импортных – 151 366.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минской региональной таможни, доля МРТ, одной из крупнейших таможен страны, в общей сумме доходов таможенных органов Республики Беларусь за I полугодие 2021 составила более 54%.
Правоохранительным блоком за I полугодие 2021 г. возбуждено 21 уголовное дело и подготовлено более 2 тыс. дел об административных правонарушениях. Изъято из незаконного оборота более 13 кг наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров, что сопоставимо с объёмом за весь 2020 год.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2021
Курсы в банках
на 04.08.2021
Конвертация в банках
на 04.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте