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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗА I-ОЕ ПОЛУГОДИЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ПОСТУПЛЕНИЕ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ БОЛЕЕ 2,6 МЛРД. БЕЛ РУБ. ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ


17:05 04.08.2021

Минская региональная таможня обеспечила поступление в республиканский бюджет за I полугодие 2021 г. более 2,6 млрд. руб (1027,67 млн. долларов США). Такие данные были озвучены в ходе совещания по итогам работы за первое полугодие 2021 года Минской региональной таможни (МРТ).

Начальник Минской региональной таможни Сергей Иванов сообщил о том, как сработала таможня в I полугодии 2021 года. Отмечено, что доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 1 часа, составила 54 % при доведённом показателе в 36 %. А вот доля партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 5 минут, составила 72 % (1 полугодие 2020 г. – 71%). Начальник обратил внимание на совершение таможенных операций в отношении экспортных и импортных партий товаров: количество экспортных деклараций на товары составило 64 948, импортных – 151 366.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минской региональной таможни, доля МРТ, одной из крупнейших таможен страны, в общей сумме доходов таможенных органов Республики Беларусь за I полугодие 2021 составила более 54%.

Правоохранительным блоком за I полугодие 2021 г. возбуждено 21 уголовное дело и подготовлено более 2 тыс. дел об административных правонарушениях. Изъято из незаконного оборота более 13 кг наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров, что сопоставимо с объёмом за весь 2020 год.
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