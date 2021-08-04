В Могилеве 3 августа прошел урок по цифровой грамотности, организованный компанией А1 совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси в поддержку волонтерского движения #яонлайн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе А1, программа #яонлайн-обучения разработана специально для волонтеров проекта и социальных работников из разных регионов страны, которые планируют учить людей старшего возраста мобильным технологиям.

#яонлайн-обучение дополняет #яонлайн-путеводитель для начинающих интернет-пользователей. Занятия проходят в гибридном формате: большинство участников из Могилевской области присоединились к обучению онлайн благодаря трансляции и записи урока. #яонлайн-обучение уже также состоялось в Минске и Витебске, в дальнейших планах Брест, Гомель и Гродно

#яонлайн-обучение проводят сотрудники-волонтеры А1 вместе со специалистом по социальным коммуникациям с людьми старше 60 лет. Слушатели программы не только получают практические советы, но и знакомятся с этическими нормами и особенностями взаимодействия, которые необходимо учитывать при работе с людьми старшего возраста.

Образовательная программа разработана в рамках Соглашения о партнерстве, которое заключили А1 и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси для повышения цифровой грамотности людей старшего возраста. Ее реализация началась в июне с выпуска #яонлайн-путеводителя по мобильным технологиям, который можно скачать на сайте ionline.a1.by, либо бесплатно получить в любом центре продаж А1 в Беларуси – при обращении абонентов старшего возраста за консультацией или при покупке планшета Lenovo Tab M10.