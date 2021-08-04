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ЭКОНОМИКА РБ


ПАССАЖИРОПОТОК ПОЕЗДОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ БИЗНЕС-КЛАССА ЭПМ ПО МАРШРУТУ МИНСК-ГОМЕЛЬ-МИНСК В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 51%


16:10 04.08.2021

С начала 2021 года поездами межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ по маршруту Минск – Гомель – Минск воспользовались порядка 221 тысячи граждан, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, за 5 лет данными поездами перевезено более 1,8 млн. пассажиров. Это свидетельствует о возрастающей востребованности и популярности у населения данного вида пассажирских перевозок.

Напомним, межрегиональные пассажирские перевозки бизнес-класса электропоездами ЭПМ по направлению Гомель – Минск были открыты 3 августа 2016 года после завершения реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Гомель – Жлобин – Осиповичи и открытия 17 июня 2016 года регулярного движения пассажирских и грузовых поездов на электровозной тяге по маршруту Гомель – Минск – Гомель.

Идеология данного формата заключается в организации пассажирских перевозок между столицей и областными центрами с минимальным временем в пути и высоким уровнем комфорта.

Так, сегодня время в пути от Гомеля до Минска составляет 2 часа 50 минут.

В составе поезда межрегиональных линий бизнесс-класса ЭПМ предусмотрено 382 места для сидения, 16 из которых объединены в зону повышенной комфортности. Благодаря более просторному салону в одном из вагонов оборудована многофункциональная зона для людей с ограниченными физическими возможностями, предусмотрены места для размещения крупногабаритного багажа. В середине состава расположен бар, который оснащен всем необходимым для реализации широкого ассортимента напитков, закусок и блюд быстрого приготовления. Электропоезд оборудован системой беспроводного доступа к сети Интернет (WI-FI).

Белорусская железная дорога продолжает работу по дальнейшему развитию перевозок в формате межрегиональных линий бизнес-класса.
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