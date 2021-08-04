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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБУВИ БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ – ВИЦЕ-СПИКЕР СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
15:31 04.08.2021
Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко посетил СООО «Белвест».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Совета Республики, вице-спикер Совета Республики провел рабочее совещание с руководством предприятия, а также ознакомился с производственной базой и перечнем выпускаемой продукции.
«Сегодня СООО «Белвест» является одним из успешных белорусских предприятий в сфере производства и реализации высококачественной кожаной обуви. Общий объем изготавливаемой «Белвест» продукции достигает двух миллионов пар в год, в свою очередь сезонная обновляемость ассортимента составляет 70 — 80 %», — отметил заместитель Председателя Совета Республики. Он также подчеркнул, что на предприятии активно разрабатываются и внедряются в производственный цикл новые технологии, которые позволяют значительно облегчить труд работников. В то же время, по мнению А.Исаченко, в процессе производства обуви отечественные организации должны существенно увеличить долю использования белорусского кожевенного сырья.
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