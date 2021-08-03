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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ В 2021 ГОДУ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 52 ДО 348 РУБ.


13:26 04.08.2021

Ориентировочная средняя стоимость в 2021 году комплектов одежды делового стиля составляет от 52 до 348 руб. Такие данные были озвучены в ходе пресс-конференции на тему «Школьные базары-2021: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж» с участием начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в целом, во всех регионах страны организована работа более 400 школьных базаров (ярмарок), проводятся расширенные продажи, выставки-продажи, ярмарки выходного дня. В торговых организациях оформлены «Уголки школьника» и «Уголки первоклассника», выделены дополнительные торговые места. Проводимые мероприятия сопровождаются различными рекламными акциями: демонстрация моделей, вручением подарков и призов, проведением конкурсов. В настоящее время продажа товаров для учащихся осуществляется в спокойной обстановке.

Ассортимент в торговых объектах республики включает более 400 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, до 100 моделей обуви. Школьникам предлагается более 100 моделей ранцев, рюкзаков, сумок, которые в том числе оснащены световозвращающими элементами для обеспечения безопасности детей на дорогах.

Ориентировочная средняя стоимость в 2021 году набора школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров может составлять от 35 до 216 рублей.

Для обеспечения доступности школьных товаров МАРТ подготовлены рекомендации по формированию цен на товары для детей.

Информация о проведении школьных базаров, ярмарок, расширенных продаж, выставок-продаж, продаж одежды, обуви для детей по рассрочке, рекламных и благотворительных акциях размещается на интернет-сайтах исполнительных комитетов, торговых организаций и в средствах массовой информации.

Вопросы бесперебойного обеспечения населения товарами школьного ассортимента в период повышенного спроса находятся на постоянном контроле МАРТ, управлений торговли и услуг облисполкомов, Минского горисполкома.
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