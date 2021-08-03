Белорусские школьники завоевали награды различного достоинства на 53-й Международной олимпиаде по химии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, белорусскую команду представили четыре учащихся – победители заключительного этапа Республиканской олимпиады школьников по химии. Серебряную медаль завоевал десятиклассник Лицея БГУ Владислав Глатанков. «Бронзы» удостоены выпускники столичных гимназий № 41 им. В.Х. Серебряного Кирилл Мороз и № 37 Алина Тумашик, а также выпускница Лицея БГУ Ангелина Рогач.

В нынешнем году олимпиада проходила с 25 июля по 2 августа в онлайн-формате. В связи с этим в состязании отсутствовала традиционная экспериментальная часть. Юным химикам предлагалось пройти пятичасовой письменный теоретический экзамен из девяти заданий. Результаты направлялись на проверку членам международного жюри.

Участниками международного соревнования стали 312 школьников из 79 стран. Это представители Беларуси, Украины, России, Китая, Болгарии, Турции, Казахстан, Израиля, Австрии, Сербии, Грузии и др. Было разыграно 33 золотых, 65 серебряных и 96 бронзовых наград.

В этом году олимпиаду проводила Япония, а в 2022 году страной-организатором выступит Китай.

Международная химическая олимпиада (IChO) впервые прошла в Чехии в 1968 году, с тех пор соревнование проводилось ежегодно, за исключением 1971 года. Направлена олимпиада на повышение интереса школьников к химическим наукам во всем мире.