ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ НАГРАДЫ НА 53-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ХИМИИ


12:57 04.08.2021

Белорусские школьники завоевали награды различного достоинства на 53-й Международной олимпиаде по химии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, белорусскую команду представили четыре учащихся – победители заключительного этапа Республиканской олимпиады школьников по химии. Серебряную медаль завоевал десятиклассник Лицея БГУ Владислав Глатанков. «Бронзы» удостоены выпускники столичных гимназий № 41 им. В.Х. Серебряного Кирилл Мороз и № 37 Алина Тумашик, а также выпускница Лицея БГУ Ангелина Рогач.

В нынешнем году олимпиада проходила с 25 июля по 2 августа в онлайн-формате. В связи с этим в состязании отсутствовала традиционная экспериментальная часть. Юным химикам предлагалось пройти пятичасовой письменный теоретический экзамен из девяти заданий. Результаты направлялись на проверку членам международного жюри.

Участниками международного соревнования стали 312 школьников из 79 стран. Это представители Беларуси, Украины, России, Китая, Болгарии, Турции, Казахстан, Израиля, Австрии, Сербии, Грузии и др. Было разыграно 33 золотых, 65 серебряных и 96 бронзовых наград.

В этом году олимпиаду проводила Япония, а в 2022 году страной-организатором выступит Китай.

Международная химическая олимпиада (IChO) впервые прошла в Чехии в 1968 году, с тех пор соревнование проводилось ежегодно, за исключением 1971 года. Направлена олимпиада на повышение интереса школьников к химическим наукам во всем мире.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2021
валюта курс
EUR 2.9744
USD 2.5038
RUB 3.4369
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9744 +0.0079
USD 2.5038 +0.007
RUB 3.4369 +0.0172
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9810 2.9850
USD 2.5150 2.5180
RUB 3.4410 3.4500
подробнее

Конвертация в банках
на 04.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1880
EUR/RUB 86.4000 86.9500
USD/RUB 72.8000 73.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте