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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОРОМ НИЭИ МИНЭКОНОМИКИ НАЗНАЧЕНА НАТАЛЬЯ БЕРЧЕНКО
11:47 04.08.2021
Министр экономики Александр Червяков 3 августа представил нового руководителя коллективу Минэкономики и НИЭИ Минэкономики. Соответствующий приказ о назначении на должность директора НИЭИ Минэкономики Натальи Берченко глава экономического ведомства подписал 2 августа 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, Наталья Берченко до настоящего времени трудилась на должности заместителя директора по научной работе в НИЭИ Минэкономики. Ее стаж работы в институте – более 20 лет. Является кандидатом экономических наук, доцентом.
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