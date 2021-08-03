Министр экономики Александр Червяков 3 августа представил нового руководителя коллективу Минэкономики и НИЭИ Минэкономики. Соответствующий приказ о назначении на должность директора НИЭИ Минэкономики Натальи Берченко глава экономического ведомства подписал 2 августа 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, Наталья Берченко до настоящего времени трудилась на должности заместителя директора по научной работе в НИЭИ Минэкономики. Ее стаж работы в институте – более 20 лет. Является кандидатом экономических наук, доцентом.