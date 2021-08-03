Комитет государственного контроля Брестской области проверил крупнейшее строительное многопрофильное предприятие региона – КУП «Брестжилстрой».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, результаты проверки свидетельствуют об отсутствии эффективного контроля за деятельностью предприятия как со стороны его руководства, так и комитета по архитектуре и строительству облисполкома.

КУП «Брестжилстрой» специализируется на проектировании, производстве конструкций и возведении крупнопанельных жилых домов (его доля в возводимых в области многоквартирных домах превышает 60%, из них более 90% – для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий).

В условиях дефицита оборотных средств предприятие привлекает кредитные ресурсы, оплачивая высокие проценты за пользование ими (в 2019 и 2020 годах – по 1,6 млн. рублей). При этом предоставлялись беспроцентные займы частной структуре. Один из них – на сумму 320 тыс. рублей – не был своевременно возвращен.

Среди организаций коммунальной формы собственности КУП «Брестжилстрой» является основным экспортером строительных услуг. Однако выполнение предприятием работ в г. Калининграде убыточно.

Выявлены нарушения при распоряжении государственным имуществом, факты неэффективного его использования из-за недостаточной проработки планируемых к реализации мероприятий.

Установлены нарушения законодательства при формировании цен на стройматериалы, изделия, конструкции, используемые при строительстве жилья. Выявлены факты их приобретения у посредников, которые применяли оптовые надбавки, превышающие установленный предельный размер до 7 раз.

В ходе проверки доначислено и уплачено в бюджет 1,2 млн. рублей налоговых и иных обязательных платежей. К дисциплинарной ответственности привлечено более 70 человек.

Материалы проверки рассмотрены на коллегии Комитета госконтроля Брестской области. Особое внимание уделено определению резервов по снижению затрат (речь идет о замене применяемых материалов, оптимизации закладных элементов и др.). Выработаны предложения, направленные на недопущение нарушений, повышение эффективности деятельности предприятия.