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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 6 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ И ЮРЛИЦ


10:13 04.08.2021

Председатель экономического суда Могилевской области Ковалев Сергей Николаевич 6 августа с 10-00 до 11-00 часов в Горецком райисполкоме проведет прием граждан и представителей юридических лиц района по вопросам входящим в компетенцию экономического суда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, во время личного приема также будет работать «прямая телефонная линия», с вопросом на которую можно обратиться по номеру 8(02233) 76469.

Желающие могут заблаговременно записаться на прием по телефонам в г.Могилеве 8(0222)29-27-27, 29-27-36 прислать свои обращения по электронной почте или по факсу 8(0222)29-27-27, 8(0222)29-27-20.
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