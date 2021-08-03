Председатель экономического суда Могилевской области Ковалев Сергей Николаевич 6 августа с 10-00 до 11-00 часов в Горецком райисполкоме проведет прием граждан и представителей юридических лиц района по вопросам входящим в компетенцию экономического суда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, во время личного приема также будет работать «прямая телефонная линия», с вопросом на которую можно обратиться по номеру 8(02233) 76469.

Желающие могут заблаговременно записаться на прием по телефонам в г.Могилеве 8(0222)29-27-27, 29-27-36 прислать свои обращения по электронной почте или по факсу 8(0222)29-27-27, 8(0222)29-27-20.