Фирменная сеть автозаправочных станций компании «Белоруснефть» расширяет географию пунктов выдачи заказов крупных интернет-магазинов, пишет портал Neft.by.

Такая услуга теперь доступна не только на ключевых АЗС Гомельской области, где дали старт проекту, но и в столице, а также в ряде регионов страны.

Проект реализуется при сотрудничестве с логистическим и почтовым оператором DPD в Беларуси, который доставляет заказы таких крупных интернет-платформ как Ozon, Mary Kay, Бонд Стрит и других. Первый пункт выдачи заказов в сети АЗС «Белоруснефти» открылся в июне на площадке автозаправочной станции № 21 в Гомеле по улице Докутович.

На сегодняшний день в гомельском регионе действует 30 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов как в областном центре, так и в районах. Спрос на подобный сервис растет и в Минске. Отвечая интересам клиентов, предприятие «Белоруснефть-Минскавтозаправка» организовало работу 20 пунктов выдачи заказов на столичных АЗС в сотрудничестве с компанией DPD. Здесь, например, можно забрать покупки, сделанные на OZON.

Также внедряет востребованный сервис «Белоруснефть-Витебскооблнефтепродукт». Здесь в самое ближайшее время начнет работать 23 пункта. А в сети автозаправок «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукта» откроется восемь пунктов выдачи интернет-заказов.