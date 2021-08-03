Предприятия «Белгоспищепрома» поставили в I полугодии на внутренний рынок рапсового масла в 19,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Переработка рапса - актуальное для Беларуси направление. Это продовольственная безопасность страны и работа в сегменте импортозамещения, - отметил председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен. - За последний год спрос на рапсовое масло вырос в 19,5 раз. Если за январь-июнь 2020 года предприятиями концерна было поставлено на внутренний рынок около 78,8 тонн, то уже в первом полугодии 2021 года – 1 533,8 тонн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгоспищепрома, Витебский маслоэкстракционный завод выпускает растительные масла для пищевых и технических целей по прогрессивному методу переработки «форпрессование — экстракция», а также шрот (белковое сырье для производства комбикормов). Выход рапсового масла - до 43%. Производственная мощность предприятия - до 130 тысяч тонн маслосемян в год.

В планах завода – увеличить переработку на 100 тонн семян рапса в сутки за счет замены тостера в маслоэкстракционном цехе и выйти на 500 тонн. Также будет обновлено оборудование в подготовительно-прессовом отделении. Это позитивно скажется на качестве продукции и даст возможность наладить полный цикл производства рапсового масла - от переработки до прилавка.

До конца 2025 года Витебский МЭЗ планирует наладить розлив рапсового масла на своей производственной площадке. Уже разработан детальный план модернизации, в результате которой будет налажена работа собственной линии рафинирования, а в продаже появится витебское рапсовое масло.

Концерн «Белгоспищепром» запустил социальный проект «Рапсовое масло на столе – здоровье всей семье!». Цель проекта - познакомить белорусов с высококачественным здоровым продуктом отечественных предприятий. Билборды, напоминающие о пользе рапсового масла белорусских брендов, появились в Минске, далее они появятся по всей стране. Следующим этапом станет запуск анимационного видеоролика и аудиоролика на ведущих теле- и радиостанциях страны. Кроме того, до конца лета в учреждениях здравоохранения будут доступны информационные бюллетени о полезных свойствах рапсового масла для обеспечения максимального информирования населения.