Успешное выступление белорусских школьников – серебро и бронза на Международной олимпиаде по экономике (International Economics Olympiad).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, серебряная медаль у Дениса Рабчука, учащегося гимназии №1 Бреста. Обладателем бронзы стал Илья Якимук из Лицея №1 им. А.С. Пушкина Бреста. В белорусскую сборную также вошли Алексей Дроздов (Могилевский государственный областной лицей №3), Елизавета Пранович и Анастасия Шавейко (Лицей БГУ, Минск).

Международная олимпиада по экономике проходила в онлайн-формате с 26 июля по 1 августа. За победу боролись команды из 44 стран мира. Участниками состязания стали более 200 старшеклассников. Ребята соревновались в трех турах, задания которых были посвящены экономике, финансовой грамотности и решению бизнес-кейса.

Международная олимпиада школьников по экономике проводится для участников в возрасте 16–18 лет, владеющих английским языком. Каждую страну представляет команда из пяти человек. Состязание направлено на выявление и поддержку одаренной молодежи, повышение уровня качества экономического образования.

Впервые олимпиада состоялось в 2018 году в Москве. В этом году организатором соревнования выступила Латвия.