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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТА С 1 СЕНТЯБРЯ БУДЕТ ИСЧИСЛЯТЬСЯ ИСХОДЯ ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ
16:52 03.08.2021
Плата за техническое обслуживание лифта с 1 сентября будет исчисляться исходя из общей площади квартиры. Это предусмотрено Указом от 24 декабря 2020 г. № 490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства ЖКХ, тариф станет, как планируется, 0,0584 рубля за один квадратный метр, то есть, чем больше площадь квартиры, тем больше придется заплатить за техобслуживание лифта.
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