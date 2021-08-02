Плата за техническое обслуживание лифта с 1 сентября будет исчисляться исходя из общей площади квартиры. Это предусмотрено Указом от 24 декабря 2020 г. № 490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства ЖКХ, тариф станет, как планируется, 0,0584 рубля за один квадратный метр, то есть, чем больше площадь квартиры, тем больше придется заплатить за техобслуживание лифта.