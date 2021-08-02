объектов почтовой связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи, помимо назначенного оператора РУП «Белпочта» на территории Беларуси услуги почтовой связи общего пользования по пересылке почтовых отправлений, приему подписки на печатные средства массовой информации и их доставке на основании специального разрешения (лицензии) оказывают еще 27 операторов почтовой связи, из них 20 - по пересылке почтовых отправлений.

РУП «Белпочта» является национальным оператором для оказания универсальных услуг на территории страны и занимает на рынке услуг почтовой связи доминирующее положение.

В Беларуси посредством национальной почтовой электронной системы предоставляется возможность гражданам пересылать почтовые отправления в электронной форме с сохранением юридической значимости факта отправки и вручения отправления. Обеспечены государственные гарантии доступности и качества универсальных услуг почтовой связи, расширена номенклатура электронных почтовых услуг, повышено качество обслуживания населения. Регистрация пользователей в указанной системе осуществляется в любом отделении почтовой связи РУП «Белпочта».

В целях обеспечения населенных пунктов современными услугами на основе информационно-коммуникационных технологий и создания условий жизнедеятельности для сельского населения, не уступающих городским, оказание услуг пользователям осуществляется почтальонами/почтовыми курьерами посредством аппаратно-программного комплекса «Мобильный почтальон». В настоящее время функционирует 1140 единиц.

Продолжается расширение сети и функциональных возможностей почтоматов (устройств самообслуживания), что позволит развить дополнительный круглосуточный канал получения почтовых услуг, повысить уровень обслуживания клиентов и сократить время ожидания при получении регистрируемых почтовых отправлений. Сеть почтоматов Республики Беларусь составляет 32 единицы.

В Республике Беларусь функционируют 833 платежно-справочных терминала, позволяющих оплатить различные виды платежей посредством АИС «Расчет» ЕРИП, оформить подписку на печатные средства массовой информации, отследить путь прохождения почтового отправления, просмотреть баланс карт-счета по банковским платежным карточкам («Приорбанк» ОАО, ОАО «Белгазпромбанк»), просмотреть справочную информацию, и 41 устройство самообслуживания Smart POST, посредством которого пользователи услуг имеют возможность отправить заказные отправления письменной корреспонденции без обращения к работникам объекта почтовой связи.