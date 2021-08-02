Встреча директора Лидского центра стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) Яна Пальчиса с руководителем органа по сертификации государственного предприятия «Узбекский центр научных испытаний и контроля качества» (ГП «UzTest») Музаффаром Хайридиновым состоялась 2 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в ее рамках стороны обменялись информацией и опытом о требованиях национальных систем подтверждения соответствия, структуре и составе органов по сертификации, процедурах подтверждения соответствия и документах, оформляемых по их результатам.

Музаффар Хайридинов рассказал, что в Узбекистане налажен электронный документооборот, поэтому документы по результатам подтверждения соответствия продукции оформляются в электронном виде.

Большую заинтересованность руководитель органа по сертификации Узбекского центра научных испытаний и контроля качества проявил к аккредитации лабораторий в Беларуси.

Узбекские коллеги ознакомились с работой отдела по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции Лидского ЦСМС.

Следует отметить, что Госстандарт Беларуси и Агентство «Узстандарт» реализуют программу сотрудничества на 2021 – 2023 гг. в сфере технического регулирования и стандартизации, метрологии, оценки соответствия, провайдеров проверки квалификации, обучения.