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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК КОНСЕРВАЦИИ ГОСИМУЩЕСТВА
12:52 03.08.2021
Советом Министров принято постановление от 28 июля 2021 г. № 431, которым утверждено Положение о консервации государственного имущества.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, положением определяется порядок консервации, продления срока консервации (включая его продление более одного раза), повторной консервации, расконсервации государственного имущества.
Его действие не распространяется на:
• государственное имущество, расположенное за пределами Республики Беларусь;
• государственное имущество, находящееся в оперативном управлении Министерства обороны, подчиненных ему воинских частей, организаций и органов военного управления;
• не завершенные строительством объекты.
Постановлением № 431 определено, что решения о консервации, продлении срока консервации (включая его продление более одного раза), повторной консервации, расконсервации в отношении имущества, находящегося в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении негосударственных юридических лиц, могут приниматься в порядке, установленном этими юридическими лицами, при наличии оснований и с учетом сроков, предусмотренных в указанном Положении, а также при условии выполнения мероприятий и работ, предусмотренных в пункте 10 и части второй пункта 11 этого Положения.
Негосударственные юридические лица в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о консервации, продлении срока консервации (включая его продление более одного раза), повторной консервации недвижимого имущества должны уведомить местные исполнительные и распорядительные органы по месту нахождения такого имущества и налоговые органы по месту их постановки на учет и по месту нахождения такого имущества о принятии соответствующего решения.
Право разъяснять вопросы применения постановления № 431 предоставлено Государственному комитету по имуществу.
Основные положения постановления № 431 вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.
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