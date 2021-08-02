Советом Министров принято постановление от 28 июля 2021 г. № 431, которым утверждено Положение о консервации государственного имущества.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, положением определяется порядок консервации, продления срока консервации (включая его продление более одного раза), повторной консервации, расконсервации государственного имущества.

Его действие не распространяется на:

• государственное имущество, расположенное за пределами Республики Беларусь;

• государственное имущество, находящееся в оперативном управлении Министерства обороны, подчиненных ему воинских частей, организаций и органов военного управления;

• не завершенные строительством объекты.

Постановлением № 431 определено, что решения о консервации, продлении срока консервации (включая его продление более одного раза), повторной консервации, расконсервации в отношении имущества, находящегося в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении негосударственных юридических лиц, могут приниматься в порядке, установленном этими юридическими лицами, при наличии оснований и с учетом сроков, предусмотренных в указанном Положении, а также при условии выполнения мероприятий и работ, предусмотренных в пункте 10 и части второй пункта 11 этого Положения.

Негосударственные юридические лица в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о консервации, продлении срока консервации (включая его продление более одного раза), повторной консервации недвижимого имущества должны уведомить местные исполнительные и распорядительные органы по месту нахождения такого имущества и налоговые органы по месту их постановки на учет и по месту нахождения такого имущества о принятии соответствующего решения.

Право разъяснять вопросы применения постановления № 431 предоставлено Государственному комитету по имуществу.

Основные положения постановления № 431 вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.