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ЭКОНОМИКА РБ


АКЦИИ ОАО «ОБЛАСТНАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» ВЫСТАВЛЕНЫ НА ПРОДАЖУ


11:37 03.08.2021

Состоится конкурс по продаже находящихся в собственности Могилевской области 106343 акций (66,9% уставного фонда) ОАО «Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника». Общество специализируется на оказании стоматологических услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, начальная цена продажи акций составляет 1 002 814,49 бел. руб.

Конкурс пройдет 15 сентября 2021 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62 (каб. 106). Контактные телефоны для справок: 8 (0222) 74 70 02, 74 69 70.
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