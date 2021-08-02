ЭКОНОМИКА РБ

АКЦИИ ОАО «ОБЛАСТНАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» ВЫСТАВЛЕНЫ НА ПРОДАЖУ

11:37 03.08.2021 Состоится конкурс по продаже находящихся в собственности Могилевской области 106343 акций (66,9% уставного фонда) ОАО «Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника». Общество специализируется на оказании стоматологических услуг. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, начальная цена продажи акций составляет 1 002 814,49 бел. руб. Конкурс пройдет 15 сентября 2021 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62 (каб. 106). Контактные телефоны для справок: 8 (0222) 74 70 02, 74 69 70.