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ЭКОНОМИКА РБ
СЕРБСКАЯ КОМПАНИЯ ПОМОЖЕТ НАИП ПРИВЛЕКАТЬ БАЛКАНСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В БЕЛАРУСЬ
11:15 03.08.2021
Национальное агентство инвестиций и приватизации и сербская компания «UIN» 30 июля подписали соглашение о сотрудничестве в деле привлечения прямых иностранных инвестиций из Балканского региона в Республику Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны договорились на безвозмездной основе обмениваться информацией, сотрудничать в поиске потенциальных инвесторов, консультировать их и вместе организовывать необходимые встречи и переговоры. Сербская компания собирается параллельно своему бизнесу осуществлять такую деятельность на территории Республики Сербии, Республики Хорватии, Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Черногории и Республики Северной Македонии.
Готовность сербских партнёров делиться опытом ведения бизнеса в нашей стране, объясняется положительной историей: несколько лет назад «UIN» запустила в Пуховичском районе Минской области одноименный бизнес-инкубатор с ориентацией на социально-образовательные проекты.
Практику подобных партнерских некоммерческих соглашений Национальное агентство инвестиций и приватизации ввело в 2020 году. Такие же договоренности на данный момент есть с еще двумя партнёрами – белорусской компанией с японским капиталом и европейской компанией со сферой деятельности, включающей Австрию, Германию, Италию и Швейцарию.
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