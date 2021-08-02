Национальное агентство инвестиций и приватизации и сербская компания «UIN» 30 июля подписали соглашение о сотрудничестве в деле привлечения прямых иностранных инвестиций из Балканского региона в Республику Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны договорились на безвозмездной основе обмениваться информацией, сотрудничать в поиске потенциальных инвесторов, консультировать их и вместе организовывать необходимые встречи и переговоры. Сербская компания собирается параллельно своему бизнесу осуществлять такую деятельность на территории Республики Сербии, Республики Хорватии, Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Черногории и Республики Северной Македонии.

Готовность сербских партнёров делиться опытом ведения бизнеса в нашей стране, объясняется положительной историей: несколько лет назад «UIN» запустила в Пуховичском районе Минской области одноименный бизнес-инкубатор с ориентацией на социально-образовательные проекты.

Практику подобных партнерских некоммерческих соглашений Национальное агентство инвестиций и приватизации ввело в 2020 году. Такие же договоренности на данный момент есть с еще двумя партнёрами – белорусской компанией с японским капиталом и европейской компанией со сферой деятельности, включающей Австрию, Германию, Италию и Швейцарию.