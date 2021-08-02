ЭКОНОМИКА РБ

АМКОДОР ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

09:56 03.08.2021 Председатель Совета директоров холдинга «АМКОДОР» А.В. Шакутин посетил Ленинградскую область РФ и провел встречу с губернатором области А.Ю. Дрозденко. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе переговоров обсуждалось создание в Гатчинском районе производства сельскохозяйственных машин «АМКОДОР» и открытие торгово-сервисного центра. После реализации проекта завод станет третьим предприятием холдинга в Российской Федерации.