ЭКОНОМИКА РБ

АВТОТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 3 АВГУСТА ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ

09:04 03.08.2021 С 3 августа 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,94 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,04 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,24 рубля, ДТ – 2,04 рубля. Это уже двадцать четвертое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 27 июля.