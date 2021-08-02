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ЭКОНОМИКА РБ


АВТОТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 3 АВГУСТА ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ


09:04 03.08.2021

С 3 августа 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,94 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,04 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,24 рубля, ДТ – 2,04 рубля.

Это уже двадцать четвертое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 27 июля.
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