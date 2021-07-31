Предприятие «Лакокраска» выпустило новую линейку продуктов DeAroma.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новая продукция представлена яркими цветами, не имеет резкого запаха и быстро высыхает.

Предприятие «Лакокраска» уже более 56 лет является лучшим в своей отрасли. Все эти годы предприятие экспериментирует с составами и стремится создать инновационный продукт с идеальным покрытием. И в этом году им это удалось.

«Чтобы быть современными и динамичными, необходимо следовать рынку, а рынок Беларуси нацелен на качество, на современные материалы, на экологичность. Вот и предприятие выбрало для себя тактику следовать времени. Мы изучаем постоянно спрос. Мы запускаем новую люксовую линейку более дорогих материалов, но с повышенными стандартами качества», отметил директор предприятия «Лакокраска» Андрей Гурчин.

Новая линейка лакокраски будет чуть дороже ее предшественников. Но производитель гарантирует, что цена будет полностью соответствовать качеству продукта.

«Очень важно, чтобы эти краски не обладали резким запахом, имели ускоренную сушку, широкую цветовую гамму, чтобы была почва для творчества. Поэтому, учитывая все эти требования, мы создали линейку продукции под торговой маркой «DeAroma». И надеемся, что она будет отвечать ожиданиям покупателей и создаст приятное настроение для стильного ремонта», - сказала ведущий специалист по работе с клиентами предприятия «Лакокраска» Марина Холявская.

Широкий ассортимент лакокрасочных материалов представлен в разных торговых точках Беларуси, а также в районных центрах.

Предприятие «Лакокраска» развивает свою научную базу и работает в тесном контакте с потребителем. Все это помогает разрабатывать и выпускать современные высококачественные лакокрасочные материалы, составляющие достойную конкуренцию импортным.

Предприятие выпускает более 2 000 наименований продукции. Ежегодно лакокраска «Лида» расширяет и совершенствует свой ассортимент. С новинками 2021 года вы уже можете ознакомиться в розничных магазинах страны.