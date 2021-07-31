ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛАКОКРАСКА» ВЫПУСТИЛО НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКТОВ DEAROMA


17:31 02.08.2021

Предприятие «Лакокраска» выпустило новую линейку продуктов DeAroma.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новая продукция представлена яркими цветами, не имеет резкого запаха и быстро высыхает.

Предприятие «Лакокраска» уже более 56 лет является лучшим в своей отрасли. Все эти годы предприятие экспериментирует с составами и стремится создать инновационный продукт с идеальным покрытием. И в этом году им это удалось.

«Чтобы быть современными и динамичными, необходимо следовать рынку, а рынок Беларуси нацелен на качество, на современные материалы, на экологичность. Вот и предприятие выбрало для себя тактику следовать времени. Мы изучаем постоянно спрос. Мы запускаем новую люксовую линейку более дорогих материалов, но с повышенными стандартами качества», отметил директор предприятия «Лакокраска» Андрей Гурчин.

Новая линейка лакокраски будет чуть дороже ее предшественников. Но производитель гарантирует, что цена будет полностью соответствовать качеству продукта.

«Очень важно, чтобы эти краски не обладали резким запахом, имели ускоренную сушку, широкую цветовую гамму, чтобы была почва для творчества. Поэтому, учитывая все эти требования, мы создали линейку продукции под торговой маркой «DeAroma». И надеемся, что она будет отвечать ожиданиям покупателей и создаст приятное настроение для стильного ремонта», - сказала ведущий специалист по работе с клиентами предприятия «Лакокраска» Марина Холявская.

Широкий ассортимент лакокрасочных материалов представлен в разных торговых точках Беларуси, а также в районных центрах.

Предприятие «Лакокраска» развивает свою научную базу и работает в тесном контакте с потребителем. Все это помогает разрабатывать и выпускать современные высококачественные лакокрасочные материалы, составляющие достойную конкуренцию импортным.

Предприятие выпускает более 2 000 наименований продукции. Ежегодно лакокраска «Лида» расширяет и совершенствует свой ассортимент. С новинками 2021 года вы уже можете ознакомиться в розничных магазинах страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.07.2021
валюта курс
EUR 2.9741
USD 2.4997
RUB 3.4193
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9665 -0.0076
USD 2.4968 -0.0029
RUB 3.4197 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9670 2.9750
USD 2.4960 2.5020
RUB 3.4130 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 02.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1910
EUR/RUB 86.6000 87.1000
USD/RUB 72.9000 73.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте