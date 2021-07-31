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ЭКОНОМИКА РБ
А1 УНИФИЦИРУЕТ СТОИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ SMS
17:17 02.08.2021
На всех тарифных планах компании А1 c 10 августа 2021 года стоимость международного SMS, отправленного абонентами A1 из собственной сети на номера, принадлежащие иностранным операторам сотовой связи, составит 15 копеек с НДС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, данная стоимость будет единой на всех тарифных планах для физических и юридических лиц и не будет зависеть от страны назначения международного сообщения. При этом включенные в тарифные планы и дополнительные пакеты SMS теперь будут расходоваться только при отправке сообщений из собственной сети на номера белорусских операторов связи внутри страны.
Изменения вступят в силу с 10 августа 2021 года.
С обновленными документами можно ознакомиться на сайте компании.
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