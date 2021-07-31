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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 4 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
16:37 02.08.2021
Заместитель начальника инспекции – начальник управления инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Витебской области Бакевич Олег Иосифович 4 августа 2021 года проведет «прямую телефонную линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ИМНС по Витебской области, вопросы можно будет задать по телефону 8 (0212) 49-36-73, с 9-00 до 12-00.
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