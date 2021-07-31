Выполнение Плана мер по реализации Государственной программы «Энергосбережение» не выпадает из поля зрения Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, специалисты управления проводят ежемесячные выборочные мониторинги реализации мероприятий исполнителями. Так, 30 июля 2021 года совместно с представителями Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Первомайского района г. Витебска был осуществлен мониторинг выполнения мероприятий по энергосбережению отдела по образованию администрации Первомайского района г.Витебска.