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ЭКОНОМИКА РБ
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
14:53 02.08.2021
Выполнение Плана мер по реализации Государственной программы «Энергосбережение» не выпадает из поля зрения Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, специалисты управления проводят ежемесячные выборочные мониторинги реализации мероприятий исполнителями. Так, 30 июля 2021 года совместно с представителями Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Первомайского района г. Витебска был осуществлен мониторинг выполнения мероприятий по энергосбережению отдела по образованию администрации Первомайского района г.Витебска.
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