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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПЕРТНАЯ МИССИЯ МАГАТЭ ПРОШЛА НА БЕЛОРУССКОЙ АЭС
13:19 02.08.2021
Белорусская АЭС совместно с МАГАТЭ провела экспертную миссию по управлению конфигурацией проекта АЭС и оценке, внедрению и мониторингу изменений конфигураций проекта и баз лицензирования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, в ходе взаимодействия специалистов Белорусской АЭС и экспертов МАГАТЭ рассмотрены вопросы по обмену опытом в области управления конфигурацией АЭС, произведен обзор лучших мировых практик в области управления конфигурацией АЭС.
Проанализированы рекомендации и подходы международных организаций, в частности МАГАТЭ, в отношении управления конфигурацией АЭС. Также рассмотрены цели и система управления конфигурацией Белорусской АЭС, порядок организации деятельности по управлению конфигурацией АЭС.
В состав команды экспертов МАГАТЭ вошли представители Соединенных Штатов Америки, Кореи, Финляндии, обладающие большим опытом работы по выбранным направлениям.
Белорусскую АЭС представлял Лебедев Вадим Олегович, начальник отдела управления ресурсом и модернизации Белорусской АЭС. В мероприятии также приняли участие представители других структурных подразделений Белорусской АЭС.
Полученные по итогам миссии оценки и рекомендации будут использованы при подготовке к миссии МАГАТЭ OSART (миссия по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности), запланированной к проведению в октябре 2021 года.
Миссия прошла 29 - 30 июля 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи в рамках реализации проекта международной технической помощи «Повышение эксплуатационной безопасности атомной электростанции в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации».
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