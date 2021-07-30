ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОБРУЙСКАГРОМАШ ПОСТАВИТ ТЕХНИКУ В ПОЛЬШУ


12:45 02.08.2021

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» с рабочим визитом посетил председатель правления MTZ Belarus Tractor Sp. Z o.o. Дмитрий Адамо́вич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, особый интерес у польского партнёра вызвали тракторные прицепы и полуприцепы, машины для внесения органических удобрений и кормозаготовительная техника. Дмитрий Адамо́вич отметил высокое качество агромашин и тот факт, что техника «Бобруйскагромаш» имеет сертификат соответствия требованиям ЕС.

В ходе переговоров, проведённых руководством предприятия, стороны обсудили вопросы продвижения и реализации сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» в Республику Польша и рынки ЕС. Был подписан договор на поставку крупной партии сельскохозяйственной техники в Республику Польша. Отгрузки сельхозтехники будут осуществлены в августе-сентябре 2021года. Также в ходе переговоров был рассмотрен вопрос об участии холдинга «Бобруйскагромаш» в сельскохозяйственной выставке «Agro Show-2021» (Польша, г. Познань).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.07.2021
валюта курс
EUR 2.9741
USD 2.4997
RUB 3.4193
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9741 -0.0056
USD 2.4997 -0.0108
RUB 3.4193 -0.013
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9670 2.9790
USD 2.4960 2.5000
RUB 3.4130 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 02.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1910
EUR/RUB 86.6000 87.1000
USD/RUB 72.9000 73.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте