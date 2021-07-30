ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» с рабочим визитом посетил председатель правления MTZ Belarus Tractor Sp. Z o.o. Дмитрий Адамо́вич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, особый интерес у польского партнёра вызвали тракторные прицепы и полуприцепы, машины для внесения органических удобрений и кормозаготовительная техника. Дмитрий Адамо́вич отметил высокое качество агромашин и тот факт, что техника «Бобруйскагромаш» имеет сертификат соответствия требованиям ЕС.

В ходе переговоров, проведённых руководством предприятия, стороны обсудили вопросы продвижения и реализации сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» в Республику Польша и рынки ЕС. Был подписан договор на поставку крупной партии сельскохозяйственной техники в Республику Польша. Отгрузки сельхозтехники будут осуществлены в августе-сентябре 2021года. Также в ходе переговоров был рассмотрен вопрос об участии холдинга «Бобруйскагромаш» в сельскохозяйственной выставке «Agro Show-2021» (Польша, г. Познань).