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ЭКОНОМИКА РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
11:31 02.08.2021
ОАО «Банк Дабрабыт» с 2 августа 2021 года повышает размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских и российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по вкладу «Шчодры» в белорусских рублях со сроком размещения 13 и 24 месяца составляет 19,75%, в российских рублях со сроком размещения 7 месяцев – 7.4%, 13 и 24 месяца – 9.3%. Ставка по вкладу «Хуткi» в российских рублях со сроками размещения от 6 до 11 месяцев изменилась до 7.4%, на 13 и 24 месяца до 9.3%.
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