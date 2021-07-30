ЭКОНОМИКА РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

11:31 02.08.2021 ОАО «Банк Дабрабыт» с 2 августа 2021 года повышает размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских и российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по вкладу «Шчодры» в белорусских рублях со сроком размещения 13 и 24 месяца составляет 19,75%, в российских рублях со сроком размещения 7 месяцев – 7.4%, 13 и 24 месяца – 9.3%. Ставка по вкладу «Хуткi» в российских рублях со сроками размещения от 6 до 11 месяцев изменилась до 7.4%, на 13 и 24 месяца до 9.3%.