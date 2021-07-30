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ЭКОНОМИКА РБ


СОГЛАСОВАНО ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА МАРГАРИН - МАРТ


11:07 02.08.2021

В целях компенсации роста импортируемых затрат Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине согласовано повышение цен на весь ассортимент маргаринов юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию указанной продукции на внутренний рынок, в размере, не превышающем 4,9 процента (в зависимости от ассортимента и организации) по отношению к ценам на 28 февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, указанное повышение цен может быть осуществлено обозначенными субъектами в течении 30 дней с даты вступления решения в силу (29 июля 2021 г.).
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