Эксперты хостинг-провайдера HostFly.by проанализировали текущие тренды на рынке доменных имен и нашли лучшие варианты для вложения средств. В новом чарте собраны имена, ценность которых может в будущем значительно вырасти.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе хостинг-провайдера, ценность доменов зависит от нескольких условий. В первую очередь - это популярность определенной тематики. Например, эксперты указывают на повышенное внимание во всем мире к электротранспорту. Это значит, что домены, которые относятся к этой тематике будут цениться больше. Ведь такие имена захотят получить сервисы или компании со специализацией на электротранспорте. По этому принципу будет меняться стоимость доменов и в других категориях нашего топа.

Домены, которые стоит приобрести в 2021 году:

Электротранспорт: eauto.by, ebelarus.by, ecar.by, ecars.by, emobil.by, emobile.by , electra.by.

Экология: ecolife.by, ecotaxi.by, ekodom.by, ecobag.by.

Загородные дома, дачи, усадьбы, коттеджи: agrotrade.by, cottages.by, dachnik.by, hutorok.by, rancho.by, farmer.by.

Альтернативная энергия: alternative.by, vetrak.by, windmill.by, solarbattery.by, solarcell.by.

Полеты в космос: cosmo.by, meteor.by, star.by, stars.by, cosmos.by.

Удалённая работа, коворкинги: workplace.by, offices.by, distant.by, remotely.by, remoking.by, remoke.by.

Миграция, эмиграция, визы: europe.by, migration.by.

Вакцины, прививки, эпидемии: vakcina.by , sputnikv.by, epidemia.by , epidemic.by , epidemy.by , pandemia.by, sputniklite.by, sputniklight.by , sinopharm.by.

Домены, совпадающие с крупными проектами в зоне .ru: perekrestok.by , terrasoft.by , yandextaxi.by, beeline.by

Популярные белорусские слова: adzenne.by , hutka.by , sunichka.by

Двух- и трёх-буквенные: bar.by , box.by , eja.by , eo.by, air.by, cat.by , dog.by , pc.by, wt.by , 43.by , 7u.by

Лёгкие в написании и произношении слова: kiss.by , drinks.by , always.by

Эксперты отмечают, что домены не нужно рассматривать, как инструмент сохранения или увеличения капитала. Однако, если ваша цель представить новый информационный проект или сервис, то удачное доменное имя может стать в будущем узнаваемым и популярным. А значит и его стоимость вырастет многократно.